Москва, 27 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что никто не ожидал от его команды трёх побед в группе на чемпионате мира. Об этом сообщает A Bola.

Soccer.ru Златко Далич

По словам Далича, никто не ожидал, что Хорватия наберёт девять очков, но теперь надо оставить позади матчи в группе и сосредоточиться на игре с Данией. Он также отметил, что матч 1/8 финала станет моментом истины для сборной Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Хорватии вышла с первого места из группы на чемпионате мира. В трёх матчах хорваты одержали три победы — над Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0) и Исландией (2:1).

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Данией. Матч пройдёт 1 июля в Нижнем Новгороде.

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