Москва, 27 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о возврате заемщику страховой премии в случае досрочного погашения кредита правительство РФ направило в Госдуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В правительстве рассчитывают на то, что закон обеспечит баланс интересов банков и физлиц, последние, по мнению авторов, нуждаются в дополнительных преимуществах и защите со стороны законодателя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки вносятся в три закона, в том числе в закон о потребкредитовании и об ипотеке, прописываются механизм и сроки получения страховой премии в случае досрочного погашения займа.

При этом указывается, что средства, уплаченные банку в качестве компенсации расходов кредитной организации на оформление договора страхования — речь также идет о комиссии за подключение заемщика к программе коллективного страхования, — не вернут.

Вместе с тем в России эксперты наблюдают рост кредитования населения. Объем кредитов, выданных физлицам, в 2018 году достиг 12,8 трлн рублей, увеличившись за последний год на 1,8 трлн рублей. При этом граждане РФ все чаще обращаются в микрофинансовые организации (МФО) в связи со сложностями получения кредита в банке из-за просрочек по платежам.