Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Легендарный футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не решился покинуть матч с Нигерией из-за сильной боли в шее, как ему советовал доктор. Но никакой госпитализации не было, написал он на своей странице в Facebook.

Alexandr Mysyakin Диего Марадона

«Я хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован», — пояснил Марадона.

Он добавил, что почувствовал сильную боль в шее, но оставить свою команду на поле он не смог. Тренер также поблагодарил за искреннюю поддержку всех болельщиков.

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