Ханты-Мансийск, 27 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе ликвидированы пять лесных пожаров на площади 572 гектара. В большинстве случаев очаги возникли из-за гроз, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

Так, 20 июня из-за сухой грозы возник пожар в Сургутском районе. За неделю огонь прошел территорию площадью 560 га.

Пожар в Кондинском районе произошел по вине местных жителей. На текущий момент действующих природных пожаров в регионе нет.

По данным учреждения «Центроспас-Югория», с начала пожароопасного периода в Югре произошло 26 природных пожаров. Огонь прошел территорию площадью 704 га.