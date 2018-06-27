Москва, 27 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Москву с 1 июля начнут украшать ко Дню семьи, любви и верности. На улицах столицы, на остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов появится более 600 поздравительных открыток, сообщается на портале мэра Москвы.

pravoslavie.ru Петр и Февронья

На праздничных открытках будут изображены покровители семьи и брака — муромский князь Петр и его жена Феврония. Также на плакатах изображен символ праздника — ромашки. На каждой поздравительной открытке написана фраза: «Семья — единство помыслов и дел».

Также праздничные видеоролики на семейную тему будут показывать на фасадах домов на Новом Арбате, на здании Центрального телеграфа на Тверской улице и на 50 цифровых билбордах вдоль автодорог.

Читайте также: Для 78% жителей России семья — это крепкий тыл: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, в России День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Праздник отмечают с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии, по некоторым данным, в XIII веке прославившихся своей супружеской верностью.

Ранее на эту тему: В Подмосковье построят памятник Петру и Февронии