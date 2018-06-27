Оренбург, 27 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбурге праздничные мероприятия в честь Дня молодёжи 29 июня пройдут на трёх городских площадках. Главной площадкой мероприятия станет парк Перовского. Также развлечения будут перед администрацией Южного округа и в парке им. 50-летия СССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Ребёнок с водяным пистолетом

В центре Оренбурга (парке Перовского) развернутся образовательные, развлекательные, творческие, добровольческие площадки. Среди студентов организуют соревнования по построению машин Голдберга (устройства, которые выполняют очень простое действие чрезвычайно сложным образом).

Организаторы решили, что в праздник можно добавить немного хулиганства. В ход пойдут водяные пистолеты. Их разрешат применить после грандиозной пенной вечеринки. Обещают, что она станет самой масштабной в городе. Финалом праздничного вечера станут «мокрые войны».

Добавим, что в Оренбуржье после долгих холодов пришла жара. В областном центре, несмотря на грозы и небольшой дождь, жара не спадает. В начале июля синоптики прогнозируют, что температура воздуха повысится до 37 градусов по Цельсию выше ноля.