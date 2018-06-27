Лондон, 27 июня, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Великобритании вступили в силу ограничения продажи пива. Об этом 27 июня сообщает The Times.

Винсент Ван Гог. Натюрморт с пивной кружкой и фруктами. 1881

Отмечается, что подобная ситуация вызвана недостатком углекислого газа и стала возможной в связи с увеличившимся потреблением пива. Это, в свою очередь, обусловлено двумя причинами — жарой и чемпионатом мира по футболу, на котором выступает сборная Англии.

Также отмечается, что единственный в Великобритании завод не справляется с необходимыми объёмами углекислого газа. Журналисты уже назвали ситуацию «пивным кризисом».

Напомним, сборная Англии обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа английский футболисты встретятся с Бельгией.

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