Пекин, 27 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил надежду, что его переговоры с китайским коллегой Вэй Фэнхэ будут открытыми и честными. Об этом Мэттис заявил перед началом переговоров в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Вашингтон придает особую важность контактам между американскими военными и военными Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Такие отношения крайне необходимы для более широких отношений между США и КНР.

Вэй Фэнхэ в ответ назвал визит Мэттиса в Китай позитивным фактором и для отношений двух армий, и для отношений двух стран. Китайский министр подчеркнул актуальность «продвижения стратегического доверия и равноправного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Китай продлится с 26 по 28 июня.

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