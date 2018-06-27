Ярославль, 27 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Несколько предприятий Ярославской области собираются обжаловать постановление правительства региона об увеличения платы за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

San-vor.ru Санаторий им. Воровского

В июне прошлого года правительство Ярославской области приняло постановление, в котором вводилась новая формула оплаты за сверхлимитный сброс стоков.

Генеральный директор ЗАО «Санаторий Воровского» в Рыбинском районе Наталья Кузнецова сказала корреспонденту ИА REGNUM, что расход по этой статье у ее предприятия вырос в 36−40 раз. Если раньше они платили по 6 тысяч рублей, то сейчас им приходят счета на 216 тысяч рублей.

«При этом учреждение является старейшей здравницей средней полосы России, ничего не перерабатывает и не производит. По мнению руководства организации, новые тарифы являются экономически необоснованными, а такое резкое увеличение тарифов ведет к существенным затруднениям в ведении бизнеса», — комментирует региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Санаторий Воровского стал инициатором встречи на которую приехало семнадцать предприятий Ярославской области: Рыбинский молочный завод, центр отдыха и здоровья «Кстово», Рыбинский завод приборостроения, АО «Техническая бумага» и другие.

Участники совещание пожаловались, что их ежемесячный платеж за сверхнормативное водоотведение с лета прошлого года стал составлять от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

По словам начальника отдела правового обеспечения аппарата бизнес-омбудсмена Наталии Мамаевой, перед принятием постановление не поступало на оценку регулирующего воздействия в аппарат бизнес-омбудсмена.

Участники совещания пришли к выводу, что повышение платы за сверхлимитный сброс воды требует эколого-экономического обоснования, которого сейчас в постановлении правительства не имеется. Предприниматели приняли решение обжаловать это постановление в суде и обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову.