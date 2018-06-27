Рим, 27 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Чтобы решить вопрос о мигрантах, находящихся на борту судна Lifeline, понадобилась «секретная встреча» итальянского премьер-министра Джузеппе Конте и французского президента Эммануэля Макрона, сообщает в среду, 27 июня, информагентство Ansa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Встреча прошла в Риме. Конте и Макрон договорились, что мигранты будут направлены в 7 стран ЕС, включая Италию. Переговоры с этими странами продолжаются.

Президент Франции заявил, что корабль Lifeline «совершал незаконные действия», сообщает радио Rai.

Таким образом Италии и Франции удалось достичь компромисса по данному вопросу, отмечают журналисты. Эммануэль Макрон согласился и с тем, что действия неправительственных организаций, перевозящих мигрантов в Европу, недопустимы (на этом особенно настаивали в Риме) и что европейские страны должны на практике проявить общую заботу о мигрантах.