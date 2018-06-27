Кемерово, 27 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В июле в Кемеровской области стартует народное обсуждение стратегии развития региона. На местах её представят главы муниципальных образований, об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

Скриншот с главной страницы сайта кузбасс-2035.рф

«Все ваши предложения и пожелания необходимо учесть. Это моё главное требование к содержанию стратегии, это моё главное условие для каждого, кто работает в администрации. Вместе нам нужно решать проблемы каждого жителя Кемеровской области», — сказал он, обращаясь к жителям области.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, под стратегию развития Кемеровской области — 2035 был разработан отдельный сайт, на котором можно «высказать своё мнение по наиболее актуальным вопросам современного состояния экономики и социальной сферы» области и предложить сою идею.

Пока же стратегия только формируется.

«Её цель — сделать Кузбасс регионом номер один за Уралом не только по темпу роста экономики, но и по качеству жизни. Жду ваших инициатив и предложений по включению значимых, на Ваш взгляд, проектов в стратегию социально-экономического развития Кемеровской области, над которой сейчас трудятся специалисты и эксперты», — приводятся на сайте слова Цивилёва.

Отметим, что стратегия социально-экономического развития — «Сибирское лидерство» — разрабатывается сейчас и в Новосибирской области. И её цель — вывести Новосибирскую область в лидеры страны и сделать регион базовым в реализации президентских инициатив.

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