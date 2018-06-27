Пекин, 27 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Новая версия популярного внедорожника Mitsubishi Pajero выйдет на рынок Китая 1 июля 2018 года, изображения модели 26 июня опубликовал портал «Твоё Авто».

EurovisionNim Mitsubishi Pajero Sport

Отмечается, что новый Pajero IV получит только внешнее обновление, двигатели и интерьер машины не поменяются. Что касается дизайна, то у машины поменяли свой вид решётка радиатора, фары и бамперы. На данный момент не известно, по какой цене компания будет продавать в Китае новую версию автомобиля.

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Напомним, в Китае покупателям предлагается только семиместный вариант авто. Сегодня в России Mitsubishi Pajero в пятиместном исполнении можно купить по цене от 2 млн 799 тыс. рублей.