Мантурово, Костромская область, 27 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В городе Мантурово Костромской области накануне, 26 июля, произошла авария. У части внешней стены здания общежития, расположенного на улице Больничной, осыпался внешний слой кирпичей.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Обрушение стены

Никто из 25 жильцов не пострадал. Причины аварии не сообщаются. На место инцидента прибыли представители департамента ТЭК и ЖКХ области, МЧС России, а также глава Мантурово.

Власти расселили жителей, часть будут временно жить у родственников, часть — в другом общежитии.