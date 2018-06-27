Воронеж, 27 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 27−28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причиной стала сильная жара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в ближайшие два дня прогнозируется повышение температуры воздуха до 35 °C.

В ГУ МЧС напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим — увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, наложен запрет на использование открытого огня и въезд в хвойные леса.

Отметим, что на минувших выходных, 24 июня, серьезный пожар произошел на территории Воронежского биосферного заповедника — огонь охватил большую площадь, пожарным удалось его локализовать на 24 гектарах.