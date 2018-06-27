Джакарта, 27 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла утверждает, что Индонезийский красный крест должен соответствовать текущим потребностям, сообщает Antaranews.

Лоренцо Виани. Красный крест

«Индонезийский красный крест продолжит свои рабочие программы для удовлетворения текущих потребностей», — заявил вице-президент.

Юсуф Калла отметил, что Индонезийский красный крест должен быть доступен 24 часа, чтобы помогать людям, нуждающимся в помощи, и обеспечить безопасность граждан во время стихийных бедствий.

«Красный крест должен иметь возможность взаимодействовать с другими индонезийскими учреждениями, когда это необходимо, например, Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и Национальное агентство по поиску и оказанию помощи», — продолжил он.

Вице-президент, который также является председателем Индонезийского красного креста, напомнил, что учреждение должно соблюдать основные принципы Красного Креста.