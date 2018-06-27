Москва, 27 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Банк России с 27 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ «Рублев» (г. Москва). Решение принято в связи с тем, что бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств граждан и их размещение в активы неудовлетворительного качества., сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Регулятор неоднократно применял в отношении банк «Рублев» меры надзорного реагирования, однако руководство не сделало должных выводов. В кредитной организации назначена временная администрация.

Московский банк «Рублев» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 176 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с начала 2018 года лишил лицензий 25 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ отозвал лицензии 46 банков.

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