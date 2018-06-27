Красноярск, 27 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Пластик оказывает губительное воздействие на окружающую среду. В океанах уже плавают целые «острова», сформированные пластиковыми отходами. И если в ближайшее время не предпринимать никаких мер для изменения ситуации, то «мы просто завалимся пластиковым мусором и будем жить на одной большой помойке», считает руководитель общественной организации «Зеленая Дружина» Артём Речицкий (Красноярск).

Артём Речицкий В Красноярске состоялся круглый стол «Предотвращение загрязнения окружающей среды пластиком»

Читайте также: Французы создали корабль для борьбы с пластиковыми отходами

Артём Речицкий сегодня, 27 июня, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что 22 июня в Красноярске состоялся круглый стол по вопросам загрязнения планеты пластиковым мусором. Мероприятие прошло под эгидой ООН, штаба Фёдора Конюхова и Русского географического общества.

Артём Речицкий Участники круглого стола «Предотвращение загрязнения окружающей среды пластиком» в Красноярске

«В одном из своих кругосветных путешествий Фёдор Конюхов в Тихом океане недалеко от Чили наткнулся на пластиковый остров. Это огромная куча пластикового мусора, дрейфующая в океане. Одним из символов этого ужаса стал запутавшийся в пластиковой сети альбатрос. И так как Конюхов является послом ООН по окружающей среде, он инициировал это обсуждение. Оно проходило в Красноярске, поскольку именно в нашем регионе имеется уникальный штамм бактерий, которые накапливают биопластик и в последствии его разрушают. То есть путём биосинтеза учёные могут в ближайшее время предложить замену имеющемуся у нас пластику в виде биопластика, срок разрушения которого в естественной среде будет гораздо меньше. А тот пластик, который используется сейчас, разлагается несколько столетий. Кроме того, имеющийся у нас пластик производится из нефти. И здесь встаёт ещё одна проблема, ведь все мы знаем, что нефть как полезное ископаемое конечна», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Артём Речицкий Фото обложки книги Фёдора Конюхова

Читайте также: На китайском вулканическом острове Вэйчжоу запретили пластик и бензин

По его словам, 70% объёма нашего мусора — это пластиковые отходы:

«Поэтому в ближайшие несколько десятилетий, если никаким образом не изменить ситуацию, то мы просто завалимся пластиковым мусором и будем жить на одной большой помойке. На сегодняшний день система сбора и переработки в России не идеальна. Этот процесс наладить непросто. Переработчик не берёт мусор по двум ключевым причинам: во-первых, пластиковые отходы — это не только пластиковые бутылки из-под воды, но и из-под молочных продуктов, соков и так далее. И переработчик согласен их брать только в том случае, если они чистые. А население не готово мыть пластиковую упаковку от продуктов питания. Вторая проблема — на пластиковых бутылках есть цифры от 1 до 9 в треугольнике из стрелок (наиболее распространённые — единица, двойка и пятёрка), и пластик должен быть рассортирован по указанным на нём цифрам. А населению сортировать пластик первой, второй и так далее категорий тоже достаточно затруднительно».

Читайте также: Московские власти не спешат бороться с проблемой утилизации пластика

По информации Речицкого, участники круглого стола пришли к мнению, что власти всё-таки должны организовать централизованную систему сортировки и переработки пластика.

«Представители краевого парламента уточнили, что сейчас идёт обсуждение того, кто будет оператором по обращению с ТБО в Красноярском крае. И соответственно, оператору порекомендуют обратить внимание на сортировку и переработку пластика, на важность изъятия его из общего объёма мусора. Сейчас в Красноярске на некоторых крупных полигонах так и поступают. Пластик выбирается из общего объёма мусора, его формируют в большие брикеты и отправляют за границу, в Китай. А китайцы этот пластик даже интегрируют в бетон и таким образом используют, например, в строительстве», — резюмировал он.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании Красноярского края, принят краевой закон об обращении с коммунальными отходами, а в настоящее время депутаты рассматривают вопрос о запрете захоронения вредных веществ без сортировки и переработки.

«При этом наш край, как и другие субъекты Российской Федерации, к этому не готов. Сортировка мусора происходит только в Красноярске, Шарыпово, близки к запуску предприятия в Лесосибирске, Канске, в других территориях этого нет. Проблема Красноярского края — это большие расстояния, поэтому к нашей территории надо относиться по-особому», — считает председатель комитета красноярского Заксобрания по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Он отметил, что в ряде стран принимаются программы по запрету использования пластика, и такая же линия проводится в российском представительстве ООН по охране окружающей среды:

«В первую очередь, считаю, должна быть соответствующая федеральная программа. Нужно учить детей и взрослых, в образовательных учреждениях говорить о том, что пластик очень вреден, нужно его сортировать и отдельно перерабатывать, так же как батарейки».

По мнению парламентария, необходимы совместные с ООН программы по борьбе с пластиком:

«Если край станет пилотной территорией по их внедрению, то нам могут, как по поручению президента в части улучшения экологической ситуации в Красноярске, выделить и федеральные средства на борьбу с пластиком».

Читайте также: WWF: Средиземное море становится «морем пластика»