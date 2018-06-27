Пекин, 27 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В общей сложности 660,6 тыс. наркоторговцев было арестовано по 536,7 тыс. уголовным делам, связанных с изготовлением, реализацией и контрабандой наркотиков с января 2013 год по апрель 2018 года в Китае, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

«Китайская война с наркотиками дает позитивные результаты, и в то же время, по-прежнему имеет место огромное число преступлений… Количество дел, связанных с новыми типами синтетических наркотиков — кристаллическим метамфетамином, ябой и кетамином стремительно растет, а преступления совершают всё чаще молодежь», — заявили в Верховной народной прокуратуре Китая.

Напомним, что в Китае действует очень жесткое законодательство, регулирующее оборот наркотиков. Любой, у кого обнаружено более 50 граммов героина при себе может рассчитывать только на смертную казнь.