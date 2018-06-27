Кемерово, 27 июня, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Участники арт-фестиваля «Кемфест» в Кемерове получили уникальную возможность посетить Кемеровскую ГРЭС и узнать, как устроена работа этого режимного объекта. Экскурсией «Станционный смотритель», организованной специалистами Сибирской генерирующей компании (СГК), заинтересовались многие кемеровчане самых разных возрастов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью компании.

СГК Жители Кузбасса получили уникальную возможность посетить Кемеровскую ГРЭС

Знакомство с большой энергетикой началось с дружеской беседы: энергетики — заместитель главного инженера Владимир Вандышев и начальник производственно-технического отдела Андрей Катуганов — рассказали о своём предприятии, режиме и особенностях его работы, основных профессиях и требованиях к специалистам, которые здесь трудятся.

«Первый энергоблок Кемеровской ГРЭС был введён в работу 1 июля 1934 года, и с тех пор электростанция ни на минуту не останавливалась. Сейчас лето, нагрузка на котлы, турбины и генераторы, конечно, меньше, чем зимой, но зато выполняется другая, не менее важная работа: во всех цехах идет масштабная ремонтная кампания», — пояснил Владимир Вандышев.

Беседа продолжилась во время самой экскурсии по территории ГРЭС. Участники экскурсии смогли увидеть всю производственную цепочку: угольный склад, химический цех, котельный и турбинный цеха.

СГК Экскурсия на Кемеровскую ГРЭС, организованная энергетиками Сибирской генерирующей компании

Особый акцент был сделан на электрофильтрах: это оборудование очищает дымовые газы после сжигания угля, и сейчас несколько электрофильтров также находятся в ремонте.

«Мы меняем элементы внутри электрофильтров, чтобы очистное оборудование работало на уровне проектной мощности — улавливало золу на уровне 99%», — отметил Андрей Катуганов.

В завершениии экскурсии кемеровчане побывали на главном щите управления электростанцией. Их интересовало буквально всё: и производственные мелочи, и глобальные вопросы энергетики. К примеру, поинтересовались: что именно отражают те или иные цифры на мониторах, знают ли дежурные на щите управления, куда нажимать, что включать и выключать в случае ЧП, успевает ли угольный склад разгружать вагоны с углем, как подается горячая вода в город с учетом того, что некоторые районы довольно сильно отдалены от электростанции.

Экскурсоводы не оставили без внимания ни один из вопросов — грамотно и понятно объясняли посетителям нюансы своего дела.

«На Кемеровскую ГРЭС я хотела попасть давно. Еще в прошлом году, когда СГК приглашала на экскурсию в рамках фестиваля «Детализация», планировала сходить, но тогда не получилось. И вот теперь на «Кемфесте» удалось. Теоретически каждый из нас хоть немного представляет, как производится электроэнергия и тепло. А теперь я это увидела своими глазами!

Поразили размеры производства, очень сложное оборудование. Даже не представляю, как человеку такой объем техники можно запомнить и понять, как это работает. Теперь я еще больше буду ценить наши привычные блага: электроэнергию и тепло. Колоссальный труд и ответственность, технические и человеческие ресурсы стоят за их производством!», — поделилась впечатлением от увиденного кемеровчанка Елена Шабанова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в кемеровском арт-фестивале «Кемфест», организованном при поддержке СГК, приняли участие более 10 тысяч жителей Кузбасса.