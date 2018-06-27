Пермь, 27 июня, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Известный театральный критик Вадим Журавлев проанализировал деятельность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, сообщает 27 июня корреспондент ИА REGNUM.

Крошка Цахес, по прозванию Циннобер — к книге Гофман Эрнст Теодор Амадей.Labirint.ru Крошка Цахес

В своем видеоблоге Журавлев опубликовал отзыв на исполнение четвертой симфонии Густава Малера в Москве. Пользуясь случаем, эксперт рассказал о своем видении деятельности маэстро на должности худрука в Перми.

В частности, критик констатирует тот факт, что Курентзис значительно чаще выступает за рубежом, чем по месту своей непосредственной службы: по подсчетам Журавлева, за прошедший сезон в Перми Курентзис дал не более 10 концертов.

Кроме того, эксперт подчеркивает несостоятельность тезиса о развитии культуры в Пермском крае благодаря усилиям прославленного дирижера. Факты — вещь упрямая, и они красноречиво свидетельствуют о том, что с приходом Курентзиса в Пермь количество как репертуарных спектаклей, так и новых постановок, неумолимо сокращается, поэтому все разговоры о развитии театра в городе оторваны от реальности.

Напомним, Теодор Курентзис занимает должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета с 2011 года. За это время он получил общероссийскую известность, стал лауреатом многочисленных премий в области музыки. Также маэстро выпускает духи с ароматом слез и снимается в модных журналах, при этом подчеркивая свое неприятие свалившейся на него славы.