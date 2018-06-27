Пекин, 27 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Китайская военная флотилия была направлена китайским Штабом восточного командования для проведения учений в условиях, приближенных к боевым открытом море, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

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В состав флотилии ВМФ Китая входят эсминец Цзинань и фрегат Хуанган, говорится в заявлении ВМС Народно-освободительной армии Китая. Флотилия пройдет через проливы Тайдун и Баши, а затем и Тайваньский пролив, после чего приступит к непосредственному выполнению учебно-тренировочных задач с участием морских судов, авиации и сил береговой охраны. Целью учений являет повышение общей боеспособности вооруженных сил в деле защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

Напомним, что в конце мая в Китае прошли также учения ВВС НОАК «Красная стрела — 2018», в которых принимали участие истребители, бомбардировщики, самолеты раннего предупреждения и разведки, а также использовались радары и ракеты земля — воздух.