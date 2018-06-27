Париж, 27 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В среду, 27 июня, в Совете министров будет представлен проект универсальной национальной службы, который продвигает Эммануэль Макрон, передает RFI.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Универсальная национальная служба — это не военная служба. Проект предусматривает службу сроком на один месяц от 15 до 18 лет и от трех до шести месяцев до 25 лет.

Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы каждый француз независимо от его пола, получил краткий опыт военной жизни.

Ожидается, что, если проект будет одобрен, он сможет вступить в силу уже в 2019 году. Отчет, составленный пятью общими инспекциями, предупреждает о сложности и стоимости этой меры: до 20 миллиардов евро в год.