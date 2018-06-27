Москва, 27 июня, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарю сборной Германии Ульриху Фойгту и менеджеру Немецкого футбольного союза (DFB) Георгу Бехлау придётся раскошелится на 5 тысяч швейцарских франков. Решение оштрафовать функционеров принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, обоим вынесено предупреждение за неспортивное поведение во время матча группового этапа чемпионата мира с участием команд Германии и Швеции, говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

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Напомним, сборные Германии и Швеции встретились на футбольном поле в рамках мирового первенства 23 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Немецкая команда, будучи в меньшинстве, смогла одержать победу над соперником — 2:1. Во время празднования гола перед скамейкой шведской команды Фойгт и Бехлау позволили себе ряд жестов в сторону шведских футболистов. Это спровоцировало перепалку с главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном и несколькими сотрудниками команды.

Добавим, что сборная Германии принесла своевременные извинения за такое поведение своих функционеров, а Бехлау и Фойгт были отстранены от работы на территории стадиона во время следующего матча немецкой команды.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июня, сборная Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 сыграет в Казани со сборной Южной Кореи.