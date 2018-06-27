Москва, 27 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В Россию из Сирии продолжают возвращаться авиационная техника, экипажи и летно-технический состав. Так, 27 июня самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на российский аэродром доставлены два вертолета Ка-52 с экипажами, которые завершили выполнение задач в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Вертолёт Ка-52

Экипажи вертолетов Ка-52 вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России. Ранее в Россию вернулись 13 летательных аппаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сирийская армия и ее союзники продолжают захватывать все больше территорий у повстанческих группировок на северо-востоке провинции Дараа в рамках более широкого наступления по освобождению всех удерживаемых повстанцами районов в провинциях Дераа и Кунейтра.

Согласно последним данным, правительственные войска к настоящему времени освободили местность площадью 400 квадратных километров в районе Аль-Ладжат.

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