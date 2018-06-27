Торонто, Канада, 27 июня, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Советский хоккеист Александр Якушев стал новым членом Зала хоккейной славы НХЛ в Торонто. Об этом сообщается на сайте организации.

Frolzart Александр Якушев

Новые выборы членов Зала хоккейной славы состоялись 26 июня. Помимо Якушева, был выбраны действующий комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, канадский голкипер Мартин Бродо, олимпийский чемпион 2014 года Мартен Сан-Луи, четырехкратная олимпийская чемпионка Джейна Хеффорд, а также первый темнокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'ри.

Напомним, Якушев стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР — в 1972 и 1976 годах, а также семикратным чемпионом мира. Кроме того, он участвовал в суперсериях между сборными СССР и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Континентальная хоккейная лига (КХЛ) передана в дар Залу хоккейной славы в Торонто памятные трофеи десятого сезона КХЛ.

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