Кемерово, 27 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Новокузнецк в предстоящие выходные готовится отметить свой 400-летней юбилей. По этому случаю Сибирская генерирующая компания (СГК) организовала творческие презенты — многометровый портрет Владимира Высоцкого и музыкальный фестиваль «Теплообмен», сообщили сегодня, 27 июня, корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Граффити Владимира Высоцкого в Новокузнецке

Многометровый граффити-портрет Владимира Высоцкого, презентация которого состоится 29 июня в 16:00 местного временни (с торца дома № 17 по улице Кирова), — это уже четвёртый арт-объект, создание которого поддерживает СГК.

Выбор портрета поэта, актёра и певца Владимира Высоцкого для граффити не случаен. В феврале 1973 года он посещал южную столицу Кузбасса и за 4 дня пребывания дал, по разным сведениям, от 15 до 17 концертов. Поэтому на праздновании дня рождения Новокузнецка запланировано также выступление новокузнецких бардов — участников и победителей фестиваля «Высоцкий в Новокузнецке». Также прозвучат стихи о Владимире Высоцком и пройдёт награждение победителей online-викторины на знание его творчества.

Вечером, в 19:00 местного времени возле новокузнецкого цирка стартует музыкальный фестиваль «Теплообмен». За главный приз — 100 000 рублей — поборются семь новокузнецких групп. Им предстоит исполнить по два известных хита и одну оригинальную композицию на заданную условиями конкурса тему — «Любовь, юбилей и тепло!».

«Гран-при фестиваля — возможность снять клип песни собственного сочинения на самой современной станции СГК, ГТЭС «Новокузнецкая» — получит группа, названная организаторами музыкального батла.

В музыкальном клипе, который энергетики планируют выпустить к своему профессиональному празднику, сможет сняться и самый активный горожанин, разместивший пост о фестивале «Теплообмен» на своей личной странице социальной сети «ВКонтакте». Победителя репостов ведущий «Теплообмена» Александр Махлин также назовёт и наградит в ходе музыкального состязания», — говорится в официальном сообщении СГК.

Участников фестиваля «Теплообмен» ожидают призы и приятные сюрпризы от Сибирской генерирующей компании. Для участников, а также зрителей фестиваля и конкурсов созданы группы в соцсетях: по фестивалю «Теплообмен» и по конкурсу «Стань участникам клипа за репост».