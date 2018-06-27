Омск, 27 июня, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Омской области, врио главы региона Александр Бурков назвал свою тройку претендентов на пост сенатора. Список возглавила действующий сенатор Елена Мизулина.

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Также в списке — депутаты Заксобрания Омской области Вадим Бережной и Владимир Березовский. Оба — единороссы.

Между тем, как сообщает «СуперОмск», ранее вокруг дальнейшего нахождения Елены Мизулиной в Совфеде «царила публичная неопределенность», которая теперь, очевидно, снята.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее источник РБК обнародовал информацию о том, что, если Бурков выиграет предстоящие губернаторские выборы, то оставит своим представителем в Совфеде Елену Мизулину.

Напомним, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. Пока за губернаторское кресло изъявили желание побороться справоросс Александр Бурков (самовыдвижение), Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), Алексей Ложкин (выдвинут ЛДПР). Коммунисты, единороссы и справороссы поддержат действующего врио губернатора Александра Буркова.

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