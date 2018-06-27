Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Информация, появившаяся в средствах массовой информации о якобы госпитализации легенды футбола 57-летнего Диего Марадоны, не соответствует действительности. Об этом заявила сопровождающая его колумбийская журналистка Патрисия Вильехас. В подтверждение своих слов она опубликовала в микроблоге в Twitter фотографии, на которых футболист выглядит здоровым.

Stefano Stabile Диего Марадона. Граффити в Милане

https://twitter.com/pvillegas_tlSUR/status/1011741813034618880

Опроверг эти сообщения и сам Марадона. Он заявил, что не знает, откуда могли взяться эти слухи, пишет FOX Sports.

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Как сообщало ИА REGNUM, Диего Марадоне стало плохо на матче сборной Аргентины против команды Нигерии, который состоялся на стадионе в Санкт-Петербурге 26 июня. У легендарного футболиста резко понизилось давление, покинуть трибуну самостоятельно он не смог — его поддерживали под руки. Однако он быстро пришёл в себя. Уже после матча он отправился в отель, а затем вылетел в Москву на личном самолёте, где благополучно приземлился.

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Предполагается, что Марадона так сильно переживал за сборную своей страны, которые только на последних минутах встречи смогли обеспечить себе выход в плей-офф, что организм не выдержал таких волнений. Напомним, футбольная баталия третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Аргентины.