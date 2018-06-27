Рим, 27 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Беседа президента Франции Эммануэля Макрона с папой Франциском длилась почти час, передает RFI.

Diliff Ватикан

Это первая встреча между ними состоялась во вторник, 25 июня. Президентский день начался во французском посольстве в Италии, затем завтрак с общиной Сан-Эджидио, которая очень активно участвует в приеме мигрантов и международном сотрудничестве, а затем беседа с глазу на глаз с понтификом. Президент Франции также встретился с государственным секретарем Святейшего Престола Кардиналом Паролином и главой дипломатии Ватикана Паулем Галлахером.

По словам наблюдателей, беседа длилась 57 минут, необычная продолжительность и показатель заинтересованности сторон. С Дональдом Трампом встреча длилась всего 29 минут, 45 — с Франсуа Олландом, 52 с Бараком Обамой. Руководители обсудили вопросы, связанные с биоэтикой, Европой и миграцией.

После этой встречи состоялся обмен подарками. Французский президент приподнес папе римскому итальянское издание «Дневника Жоржа Бернаноса», объяснив, что он очень любит эту книгу. Понтифик подарил президенту бронзовый медальон, изображающий святого Мартина, который разделяет свое пальто пополам и предлагает его бедному человеку, объяснив Эммануэлю Макрону, что «призвание правителей состояло в защите бедных».

Особенно примечательным стало теплое прощание, которое предполагает, что руководителям удалось достичь понимания.

Президент Франции позавтракал с общиной Сан-Эджидио, иногда ее называют «l'ONU du Trastevere», именем римского района, где он имеет штаб-квартиру. Организация, которая много лет работает над поиском мирных решений конфликтов во многих африканских странах: Казамансе, Южном Судане, Центральной Африке…

Стороны подняли вопрос о беженцах, а также обсудили гуманитарные коридоры, созданные Сан-Эджидио, в том числе Францией, с марта 2017 года.

«Мы поблагодарили президента Макрона, потому что Франция открыла гуманитарный коридор из Сирии», — говорит Андреа Риккарди, основатель сообщества.

Глава французского государства также воспользовался своим визитом в Рим, чтобы встретиться с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эммануэль Макрон не обсуждал суть этой частной встречи, просто заявил, что «Европа столкнулась с политическим кризисом в связи с миграцией, а не с миграционным кризисом».