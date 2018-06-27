Вашингтон, 27 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Предполагаемым местом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать столица Финляндии — город Хельсинки, пишет американская газета Politico со ссылкой на информированный источник в Белом доме.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Собеседник издания пояснил, что план возможной встречи предложен обеим сторонам, а Хельсинки может стать удобным местом для Путина, поскольку в этом случае он сможет вернуться в Москву к финалу чемпионата мира по футболу — 2018.

В свою очередь, официальный Вашингтон не стал комментировать полученные сведения. Информацию не смог подтвердить и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представитель Кремля отказался комментировать предположения о том, что саммит Россия-США перенесен из Австрии в другую страну.