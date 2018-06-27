Нижний Новгород, 27 июня, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Вторая попытка подать иск к застройщику одноимённого жилого комплекса в Нижнем Новгороде — ООО «ЖК Университетский», предпринятая в 2018 году, у министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области оказалась более удачной. Иск приняли к производству и заседание по рассмотрению обоснованности претензий пройдёт 1 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

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Напомним, ООО, созданное в декабре 2004 года, чьим единственным владельцем с 2017 года числится Александр Пасин, «унаследовало» арендный договор на государственный земельный участок общей площадью 7843 кв. м в Нижегородском районе столицы региона. Изначально заключённый с компанией из скандально известного холдинга — ОАО «Девелоперская компания «КВАРТСТРОЙ-НН», договор аренды от 2015 года спустя два месяца был перезаключён на ООО «ЖК «Университетский». Компания реализует проект ЖК «Университетский», общая площадь которого заявлена 24 тыс. кв. м при этажности — от 5 до 9. Покупателям квартир в ЖК в качестве привлекательного «бонуса» заявляется то, что «неподалеку пролегает береговая линия р. Волги» и относительная близость к центру города.

В середине апреля 2018 года министерство, устав высуживать задолженность по арендной плате за участок, обратилось с банкротным иском в текущем году в первый раз. Из-за недочётов иск сначала был оставлен без движения, а позднее возвращён заявителю.

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Второй раз иск был подан уже 20 июня 2018 года, сумма претензий к этому моменту выросла почти в три раза — с 7192 562,84 рубля до 21 851 476,1 рубля.

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22 июня 2018 года суд принял дело к производству и назначил на 1 августа 2018 года судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом. Третьими лицами в процесс привлечены ООО «Девелоперская компания «КВАРТСТРОЙ-НН», министерство строительства Нижегородской области и инспекция государственного строительного надзора по Нижегородской области.

В 2016 году ведомство также предпринимало попытку обанкротить ООО «в связи с имеющейся задолженностью в размере 9 884 076,74 рубля, взысканной решением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.03.2016 по делу №А43−34 533/2015», но производство по делу было прекращено в связи с погашением задолженности в ходе суда.

Напомним, в Нижегородской области официально в реестр обманутых дольщиков включены около 500 человек, но сами пострадавшие считают, что эта цифра существенно выше — в районе 3 тыс.