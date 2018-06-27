Москва, 27 июня, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Объем кредитов, выданных населению России, в 2018 году достиг 12,8 трлн рублей, увеличившись за последний год на 1,8 трлн рублей. Такие данные 27 июня приводит газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

Как сообщается, на одного гражданина России в настоящее время приходится в среднем 87 тысяч рублей кредита, тогда как годом ранее этот показатель составлял 75 тысяч рублей.

Согласно исследованию, наибольший уровень закредитованности населения наблюдается вЯмало-Ненецком автономном округе — 217 тысяч рублей на человека, Ханты-Мансийском АО — 196 тысяч рублей, Тюменской области — 125 тысяч рублей. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Крыму, Севастополе и Чечне — в среднем 10 — 18 тысяч рублей на человека.

Стоит отметить, что при росте объёма выданных кредитов в России наблюдается сокращение просроченных задолженностей — в текущем году она снизилась с 900 до 819 млрд рублей.

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