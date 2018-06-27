Вена, 27 июня, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Россия приветствует любые попытки вернуться к деполитизированному диалогу по вопросам безопасности в ОБСЕ, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене, сообщает пресс-служба МИД России.

Нет терроризму!

«На первое место, в том числе в ОБСЕ, выходят задачи борьбы с идеологией террора и феноменом иностранных террористов-боевиков», — заявил он.

Также Грушко подчеркнул, что с проблемой терроризма неразрывно связана тема наркотрафика, и ОБСЕ также не должна отстраняться от этих проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал концепцию развития национальной системы противодействия финансированию терроризма 2 июня.