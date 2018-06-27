Екатеринбург, 27 июня, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Биография Игоря Холманских была удалены с сайта уральского полпредства спустя всего несколько часов после подписания Владимиром Путиным указа о назначении нового полпреда. Теперь в разделе «Полномочный представитель» размещены биография и фото нового полпреда — Николая Цуканова.

Uralfo.gov.ru Игорь Холманских

Напомним, указ об отставке Холманских и о назначении Цуканова Владимир Путин подписал 26 июня. Холманских новость застала в Югре. Ньюсмейкеры полагают, что он может вернуться на «Уралвагонзавод». В корпорации ему якобы приготовили важный пост.

Напомним, Холманских руководил полпредством шесть с небольшим лет. Слухи о его отставке поползли сразу после инаугурации Владимира Путина. А затем стало понятно, кем его заменят. С конца мая сведения о грядущем назначении Цуканова были на уровне слухов. Теперь это — реальность.