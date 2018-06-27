Нижний Новгород, 27 июня, 2018, 05:38 — ИА Регнум. За первые два дня со старта приёма документов избирательной комиссией Нижегородской области на кресло губернатора, которого региону предстоит выбрать 9 сентября 2018 года, заявились пятеро претендентов. Пока в списке только те, кого выдвинули основные политические партии, представленные в области. Последним документы принёс кандидат от «Единой России» врио губернатора, назначенный Владимиром Путиным на этот пост в конце сентября 2017 года, Глеб Никитин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Трефилов Нижний Новгород

Первым документы в день старта — 25 июня в 12:42 подал заместитель спикера Законодательного собрания Нижегородской области, первый секретарь нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров. Его кандидатуру партия выдвинула 16 июня 2018 года.

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В тот же день в 15:00 уведомление о выдвижении подал депутат Госдумы РФ, делегированный отделением ЛДПР Александр Курдюмов, который четыре года назад уже пробовал свои силы в предвыборной кампании за губернаторское кресло, но набрал только 2,62% избирателей, что составляет 40 124 человека. Курдюмова отделение партии выдвинуло на конференции 23 июня 2018 года.

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26 июня в 10:15 необходимый пакет документов подала представитель справедливороссов, областной депутат, директор частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М.В. Ломоносова» Галина Клочкова, выбранная из четырёх возможных претендентов от партии 25 июня 2018 года.

Следом за ней документы предоставил бывший глава нижегородского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», которого в 2005 году фактически сняли с должности лидера «за невыполнение устава партии руководящими органами НРО партии», Александр Быков.

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Последним из тех, кто уже подал документы, стал назначенный на должность главы региона в конце сентября 2017 года Глеб Никитин, победивший на праймериз «Единой России». В комментариях нижегородским СМИ он отметил, что на время предвыборной кампании в длительный отпуск идти не планирует, так как много разных событий, а задача главы региона — обеспечить бесперебойную работу.

«Всё приходится на период активной избирательной кампании. Поэтому в отпуск не ухожу, буду совмещать в рамках существующего законодательства», — заявил он журналистам после подачи документов.

Теперь кандидаты должны преодолеть муниципальный фильтр — собрать подписи 262 депутатов или избранных глав районов. Эту часть документов кандидатам необходимо предоставить до 27 июля 2018 года.

Напомним, официально предвыборная кампания стартовала 8 июня 2018 года, а 7 июня депутаты нижегородского парламента приняли соответствующее постановление о назначении даты выборов. По данным Центризбиркома области, на 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 2 603 915 избирателей.

Предыдущие выборы губернатора прошли в 2014 году, явка составила 54,49%. Лидером гонки стал действующий глава Валерий Шанцев, занимавший свой пост с 2005 года, набравший 86,93%. В конце сентября 2017 года он был отправлен в отставку президентом РФ. Второе место в гонке 2014 года досталось лидеру справедливороссов, областному депутату Александру Бочкареву — 5,65%. Всего в выборах тогда участвовали семь человек.