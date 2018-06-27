Сан-Франциско, США, 27 июня, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Судебный процесс в США над обвиняемым в киберпреступлениях гражданином России Евгением Никулиным может начаться в январе 2019 года. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

Флаг США

26 июня в федеральном суде Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско состоялись технические слушания по делу Никулина. По словам адвоката, российский гражданин отказался признавать себя виновным во инкриминируемых ему преступлениях.

Как передавало ИА REGNUM, Евгений Никулин обвиняется аиериканскими властями в причастности ко взлому социальной сети LinkedIn в 2012 году, а также краже данных с серверов Dropbox и Formspring в 2012—2013 годах. Никулин был задержан в Чехии по запросу ФБР осенью 2016 года, а в марте 2018 года переданам властям США.

Ранее адвокат сообщал, что российского гражданина на протяжении двух месяцев содержат в одиночной камере тюрьмы в Сан-Франциско, пытаясь таким образом оказывать на него давление и добиться от программиста признания в кибератаках.