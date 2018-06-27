Вена, 27 июня, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Миф о «российской военной угрозе» раздут западными СМИ до полного абсурда, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Русская угроза»

Дипломат напомнил иностранным коллегам, что оборонный бюджет в 2018 году составил около $46 млрд и в скором времени будет сокращаться, а военный бюджет НАТО составляет совокупно $1 триллион, что больше половины военных бюджетов всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, сенат Конгресса США 18 июня одобрил бюджет минобороны США на 2019 финансовый год в размере 716 миллиардов долларов США.