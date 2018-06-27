ПВО Израиля перехватила одну из девяти ракет, выпущенных из сектора Газа
Тель-Авив, Израиль, 27 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Девять ракет было выпущено по территории Израиля со стороны сектора Газа в ночь на 27 июня, сообщает армия Израиля в своём микроблоге в Twitter.
U.S. Army
Пуск зенитной ракеты
Как уточняется, одна из выпущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол».
Напомним, ранее израильские военные заявили о ракетном обстреле территории в районе Шаар-ха-Неге со стороны сектора Газа. Информации о возможных жертвах или пострадавших до настоящего времени не поступало. Израиль пока также не заявлял о каких либо ответных действий своих военных.