Тель-Авив, Израиль, 27 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Девять ракет было выпущено по территории Израиля со стороны сектора Газа в ночь на 27 июня, сообщает армия Израиля в своём микроблоге в Twitter.

U.S. Army Пуск зенитной ракеты

Как уточняется, одна из выпущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, ранее израильские военные заявили о ракетном обстреле территории в районе Шаар-ха-Неге со стороны сектора Газа. Информации о возможных жертвах или пострадавших до настоящего времени не поступало. Израиль пока также не заявлял о каких либо ответных действий своих военных.