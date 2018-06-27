Ограбление года и обратная сторона двойного гражданства: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Религия или политика? Ющенко заявил, что украинская нация — это примерно половина населения страны;
- Бумажный вопрос: каковы шансы России стать главным экспортером туалетной бумаги в Китай?
- Ограбление года: в Ялте банк обчистили почти на 1,5 млн долларов;
- Борьба за энергию: первый энергоблок Таврической ТЭС запущен в Крыму;
- Обратная сторона двойного гражданства: кому запретят работать в СМИ, ЦБ и госкомпаниях?
- Человек труда «на танке»: в отставку отправлен полпред Игорь Холманских.
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