Вена, 27 июня, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Запад демонизирует Россию и навязывает всему миру Россию в качестве врага, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене, сообщает пресс-служба дипведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

«Внедренный в общественное сознание с помощью беспрецедентной пропагандистской кампании «нарратив» о России на самом деле не имеет ничего общего ни с реальным положением в нашей стране, ни с ее усилиями на международной арене, ни с чаяниями российского народа», — заявил Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы РФ по спорту Михаил Дегтярев заявил, что иностранные гости, приехавшие в Россию на мундиаль получили прививку от русофобии.