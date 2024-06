Вена, 27 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. США вернулись к тактике вмешательства во внутренние дела, когда Россия стала восстаналивать свои позиции в Европе, заявил замминистра внутренних дел России Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене, сообщает пресс-служба ведомства.

Дядя Сэм

«Кстати, госпереворот в Киеве, приведший к самоопределению Крыма и гражданской войне в Донбассе, весьма показателен. Удивительно, как легко и быстро НАТО вернулась к своему изначальному «raison d'être», который был ёмко сформулирован её первым генеральным секретарем лордом Исмеем: to keep Russians out, Americans in», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США объявили о возвращении к политике сдерживания в отношении России в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и начала гражданской войны на Украине.