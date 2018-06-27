Москва, 27 июня, 2018, 04:37 — ИА Регнум. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) вводит услугу перевозки домашних животных без сопровождения хозяев в поездах дальнего следования, сообщает федеральная газета железнодорожников «Гудок».

Собака

Сообщается, что новую услугу введут с 16 июля 2018 года, в пилотном режиме она будет функционировать в 13 поездах ФПК. Животные будут перевозиться в специальных багажных купе, а по прибытию питомца передадут получателю, указанному в заявлении отправителя. Отмечается, что за состоянием животного будут следить проводники поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в поездах «Аэроэкспресс» была отменена плата за провоз домашних животных и велотранспорта.