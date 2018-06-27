Нью-Йорк, США, 27 июня, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Глава медиакорпорации Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает CBS со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Ralph Alswang Майкл Блумберг

Источник сообщил, что миллиардер сожалеет, что не принял участие в выборах 2016 года, где он, по собственному мнению, мог бы победить или хотя бы предотвратить избрание президентом Дональда Трампа.

Напомним, в 2016 году миллиардер Майкл Блумберг планировать выдвинуть свою кандидатуру в президенты США в качестве независимого кандидата, но вскоре принял решение не участвовать в президентской гонке.