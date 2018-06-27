Анкара, 27 июня, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Американскому конгрессмену Адаму Шиффу необходимо «заткнуться», заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в своем Twitter.

Флаг Турции

Данное высказывание Калын написал в ответ Адаму Шиффу, заявившему, что не нужно поздравлять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой, так как он слишком сильно оказывает давление на оппозицию.

«Президенту Эрдогану, конечно, не нужны ваши поздравления, Адам Шифф. Свой выбор сделал турецкий народ», — заявил Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что США готовы взаимодействовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако американская сторона будет настаивать на решении ряда вопросов в двусторонних отношениях.