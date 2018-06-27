Афины , 27 июня, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил британские власти вернуть мраморные скульптуры и метопы Парфенона, незаконно вывезенные британцами в начале XIX века. Об этом Ципрас заявил по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает «Катимерини».

Парфенон

Ципрас отметил, что несмотря на то, что этот мрамор является мировым культурным наследием, его место должно быть в Парфеноне, где он исторически находился.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня музею-заповеднику в Гатчине вернули 16 картин, украденных во время Великой Отечественной войны нацистскими оккупантами.