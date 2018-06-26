Вашингтон, 27 июня, 2018, 02:47 — ИА Регнум. Округ Колумбия и 17 штатов подали иски в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за разлучение семей мигрантов на границе США с Мексикой, сообщает Reuters.

Флаг США

«Новый указ не воссоединит тысячи семей, которые были разлучены федеральными службами, и не спасет другие семьи от разделения в будущем», — заявила генпрокурор штата Иллинойс Лиза Мадиган в официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 21 июня подписал указ, запрещающий разделять семьи нелегальных иммигрантов в США при задержании.