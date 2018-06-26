Москва, 27 июня, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Совет по туризму Бразилии запустил рекламную кампанию в России с приглашением российских граждан посетить страну, сообщают «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильская болельщица

Президент совета поделилась в интервью изданию, что Россия является стратегическим партнером Бразилии на рынке туризма, поэтому принято решение активней привлекать внимание потенциальных туристов из России. Отмечается, что помимо рекламных плакатов, которые уже появились на московских улицах, планируется запустить автобусы в цветах рекламной кампании. Также в рамках акции «Счастье от природы» (так называется эта рекламная кампания) запланированы концерты бразильского певца Диого Ногейра в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ведется разработкой единой электронной базы для более точного учета туристов, посещающих Россию.