Вашингтон, 27 июня, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении запросить у Конгресса дополнительные средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой, передаёт CNBC.

Флаг США

Как сообщается, потребность в выделении дополнительных средств глава Белого дома объяснил необходимостью скорейшего завершения проекта.

Напомним, что постройка стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. В начале 2018 года президент США запросил у Конгресса разрешение на создание «целевого фонда» для реализации проекта в размере $25 млрд. На 2018 год в бюджете США было предусмотрено лишь $1,6 млрд на эти цели.

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