Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона вечером 26 июня был госпитализирован в Санкт-Петербурге после матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии.

Doha Stadium Plus Qatar Диего Марадона

По информации Clubes Mundiales, у 57-летнего футболиста понизилось давление. Сообщается, что в настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после матча Диего Марадона не смог без посторонней помощи покинуть своё место в VIP-ложе стадиона.