Ростов-на-Дону, 27 июня, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил в полицию о минировании нескольких отелей в Ростове-на-Дону поздно вечером 26 июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на персонал отеля Luciano.

Телефонный терроризм

По информации издания, все постояльцы и персонал гостиницы были выведены на улицу, к месту прибыли сотрудники полиции, медики и МЧС. Здание было проверено кинологами, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.

В социальных сетях сообщают об аналогичных ситуациях ещё в нескольких гостиницах города, в том числе Sevan Plaza и Topos.

Отметим, что официальных сообщений о произошедшем ни от МЧС, ни от МВД на текущий момент не поступало.

Напомним, 26 июня в Ростове-на-Дону состоялся матч последнего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии, который завершился со счётом 1:2.